Опораповал: «Фонтанка» показывает нарушение, обесточившее 300 домов

Аварийные службы работают на месте происшествия, случившегося сегодня утром и нарушившего электроснабжение более трехсот домов в Приморском районе Петербурга. «Фонтанка» тоже добралась до него и, пробравшись через буреломы, запечатлела увиденное.
На кадрах можно заметить упавшую опору линии электропередачи (ЛЭП), которая повалилась на деревья и, потянув за собой провода, оборвала их.
Восстановительные работы продолжаются. Прилегающая территория охраняется Росгвардией.
Проснуться с кофе в субботу не смогли на улицах Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет. Без электроэнергии остался и крупный ЖК «Юбилейный квартал».
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