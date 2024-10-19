Опораповал: «Фонтанка» показывает нарушение, обесточившее 300 домов

Аварийные службы работают на месте происшествия, случившегося сегодня утром и нарушившего электроснабжение более трехсот домов в Приморском районе Петербурга. «Фонтанка» тоже добралась до него и, пробравшись через буреломы, запечатлела увиденное.

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

На кадрах можно заметить упавшую опору линии электропередачи (ЛЭП), которая повалилась на деревья и, потянув за собой провода, оборвала их.

Восстановительные работы продолжаются. Прилегающая территория охраняется Росгвардией.

Проснуться с кофе в субботу не смогли на улицах Парашютной, Планерной, Маршала Новикова, а также на проспекте Авиаконструкторов и Комендантском. По словам жителей, около семи часов утра они услышали три хлопка, после которых пропал свет. Без электроэнергии остался и крупный ЖК «Юбилейный квартал».