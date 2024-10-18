NASA: Солнце достигло пика активности. Это чревато последствиями

Солнце достигло пика своей активности в рамках 11-летнего цикла. Об этом сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое отслеживает солнечные пятна, для определения и предсказания хода солнечного цикла — и, в конечном счете, солнечной активности. Во время солнечного максимума количество солнечных пятен, и уровень солнечной активности возрастают.

Солнечным циклом называется естественный цикл, который проходит единственная звезда Солнечной системы, переходя от низкой магнитной активности к высокой. В разгар солнечного цикла, примерно каждые 11 лет, солнечные магнитные полюса меняются местами (как если бы на Земле каждое десятилетие менялись бы местами Северный и Южный полюса) — и Солнце переходит от спокойного состояния к активному и бурному.

Солнечная активность сильно влияет на условия в космосе, известные как космическая погода. Это может повлиять на спутники и астронавтов в космосе, а также на системы связи и навигации, такие как радио и GPS, и электросети на Земле. Когда Солнце наиболее активно, явления космической погоды становятся более частыми. Солнечная активность привела к увеличению видимости полярных сияний и воздействию на спутники и инфраструктуру в последние месяцы.

Так, например, в мае текущего года серия мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) вытолкнула облака заряженных частиц и магнитных полей в сторону Земли, вызвав сильнейшую геомагнитную бурю на Земле за последние два десятилетия и, возможно, одно из самых мощных проявлений полярных сияний, зарегистрированных за последние 500 лет.

Активная фаза солнечного цикла продлится еще примерно год или два, специалисты не исключают, что даже в период спада на Землю обрушатся сильные магнитные бури.