СК недосчитался несущей стены в доме в Столярном. Причина крылась в цоколе, где расположен рестобар

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах в Столярном пер., 18/69. Это решение стало следствием обращения жителя дома, который пожаловался на повреждение несущих конструкций дома из-за незаконной перепланировки. Она была сделана баром-рестораном в цокольном этаже. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

По данным следствия, владельцы ресторана, расположенного в цокольном этаже многоквартирного дома, в июле этого года провели ремонт, в ходе которого демонтировали несущие стены. Эти действия были выполнены с нарушением законодательства и привели к ущербу для собственников помещений на сумму не менее 1,8 миллиона рублей.

Следователи вместе с экспертами провели осмотр ресторана и назначили судебную экспертизу. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и выявления причастных лиц.

Заведение в цокольном этаже носит название самого популярного города Италии. До ремонта, судя по отзывам клиентов, стены заведения украшали фотообои, а посередине зала располагался шест. В день всех влюбленных в первый ковидный год для посетителей действовала акция: приведи жену и любовницу и получи скидку 50 %. В ресторане подают блюда русской, итальянской и скандинавской кухни. Рейтинг на «Яндексе» — 4,1.