Среднее арифметическое. Смольный рассказал, как будет повышать ставку аренды городской земли

Власти Петербурга намерены повысить коэффициент динамики рынка недвижимости, который влияет на стоимость аренды городских земельных участков, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте актикоррупционной экспертизы 17 октября.
В 2024 году коэффициент составляет 1,3. На 2025 год его хотят установить на уровне 1,38. Таким образом показатель вырастет на 6 %. Процент индексации вычислили как среднее арифметическое уровня инфляции, заложенного в прогнозе комитета по экономической политике, и фактического показателя динамики рынка недвижимости, который рассчитывается по итогам мониторинга цен предложений и сделок с земельными участками.
Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется путем умножения базовой ставки на коэффициент динамики рынка недвижимости.
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