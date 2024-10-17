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Город Среднее арифметическое. Смольный рассказал, как будет повышать ставку аренды городской земли

Среднее арифметическое. Смольный рассказал, как будет повышать ставку аренды городской земли

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1 комментарий

Власти Петербурга намерены повысить коэффициент динамики рынка недвижимости, который влияет на стоимость аренды городских земельных участков, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте актикоррупционной экспертизы 17 октября.

В 2024 году коэффициент составляет 1,3. На 2025 год его хотят установить на уровне 1,38. Таким образом показатель вырастет на 6 %. Процент индексации вычислили как среднее арифметическое уровня инфляции, заложенного в прогнозе комитета по экономической политике, и фактического показателя динамики рынка недвижимости, который рассчитывается по итогам мониторинга цен предложений и сделок с земельными участками.

Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется путем умножения базовой ставки на коэффициент динамики рынка недвижимости.

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Арендная ставка Городская земля Смольный Индексация Рынок недвижимости
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Комментарии
1
p_vadim
1 час
Ни разу не слышал что бы где-то что-то снизили для народа
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