Среднее арифметическое. Смольный рассказал, как будет повышать ставку аренды городской земли

В 2024 году коэффициент составляет 1,3. На 2025 год его хотят установить на уровне 1,38. Таким образом показатель вырастет на 6 %. Процент индексации вычислили как среднее арифметическое уровня инфляции, заложенного в прогнозе комитета по экономической политике, и фактического показателя динамики рынка недвижимости, который рассчитывается по итогам мониторинга цен предложений и сделок с земельными участками.