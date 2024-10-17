В Россию через Финляндию пытались ввезти электронику на 700 тысяч евро

Компанию по международным грузоперевозкам из Восточной Финляндии подозревают в попытке провезти в Россию санкционную электронику на 700 тысяч евро, пишет Yle в четверг, 17 октября.

«Туда входила попадающая под антироссийские санкции электроника, например дроны, смартфоны, компьютеры и эхолоты», — рассказала следователь по этому делу Санна Купаринен.

Товар закупался в американских интернет-магазинах в период с марта по декабрь 2022 года. Затем электронику привозили на финский склад компании по грузоперевозкам с целью отправить в РФ.

На сегодняшний день допрошены семь сотрудников финской компании. Отмечается, что все они занимают разные должности в организации.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как финские суды наказывают тех, кто пытается ввезти в Россию санкционные товары. Так, за 800 евро наличными, две клюшки для гольфа и смарт-часы мужчину наказали тремя месяцами условного срока.