Деньги, смарт-часы и клюшки для гольфа. Финские суды наказали тех, кто хотел ввезти санкционку в Россию

В Финляндии вынесено несколько приговоров за попытки вывоза в Россию в нарушение экспортных санкций: от роскошных автомобилей и гидролокаторов до смарт-часов и наличных евро, пишет The Wall Street Journal 30 января.



Финские СМИ уточняют, что в Финляндии уже осудили двух человек за нарушение санкций ЕС — оба русскоговорящие. Мужчину, у которого нашли 800 евро наличными, две клюшки для гольфа и смарт-часы, приговорили к трем месяцам лишения свободы условно. Товары постановили передать финскому государству.

