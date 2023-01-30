Деньги, смарт-часы и клюшки для гольфа. Финские суды наказали тех, кто хотел ввезти санкционку в Россию

В Финляндии вынесено несколько приговоров за попытки вывоза в Россию в нарушение экспортных санкций: от роскошных автомобилей и гидролокаторов до смарт-часов и наличных евро, пишет The Wall Street Journal 30 января.
Финские СМИ уточняют, что в Финляндии уже осудили двух человек за нарушение санкций ЕС — оба русскоговорящие. Мужчину, у которого нашли 800 евро наличными, две клюшки для гольфа и смарт-часы, приговорили к трем месяцам лишения свободы условно. Товары постановили передать финскому государству.
Второго мужчину, водителя белорусской фуры, также приговорили к условному тюремному сроку в 4 месяца за попытку вывезти в Россию воздушные компрессоры стоимостью не менее 22 тыс. евро. В документах, которые он передал таможенникам, говорилось, что товар едет в Казахстан, однако при осмотре грузовика выяснилось, что оборудование все же предназначено для РФ.
РБК пишет, что всего, по данным финской таможни, после 24 февраля 2022 года из-за незаконного экспорта было открыто более 250 дел. Работники таможни отмечают увеличение числа спорных ситуаций или случаев, когда люди пытаются провезти через границу запрещенные товары.
Ранее в Финляндии приостановили процедуру предоставления убежища бежавшим от частичной мобилизации, чтобы «обновить данные» об обстановке в России.