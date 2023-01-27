В Финляндии приостановили процедуру предоставления убежища бежавшим от мобилизации

Миграционная служба Финляндии (Migri) временно приостановила процедуру предоставления убежища россиянам, которые уехали из РФ после начала частичной мобилизации, пишут финские СМИ.



«Мы еще не смогли принять решение о группах заявителей, на которых может повлиять ходатайство и его последствия», — заявил журналистам региональный менеджер отдела по вопросам убежища Migri Юха Симиля.



В данный момент миграционная служба обновляет данные по России: оценивает перспективы возвращения в страну тех, кому может быть отказано в получении убежища, и пытается выяснить у Европейского агентства по предоставлению убежища, можно ли предоставлять человеку политическое убежище только на основании его нежелания участвовать в боевых действиях.

