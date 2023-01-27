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    Мобилизация

    В Финляндии приостановили процедуру предоставления убежища бежавшим от мобилизации

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    Миграционная служба Финляндии (Migri) временно приостановила процедуру предоставления убежища россиянам, которые уехали из РФ после начала частичной мобилизации, пишут финские СМИ.

    «Мы еще не смогли принять решение о группах заявителей, на которых может повлиять ходатайство и его последствия», — заявил журналистам региональный менеджер отдела по вопросам убежища Migri Юха Симиля.

    В данный момент миграционная служба обновляет данные по России: оценивает перспективы возвращения в страну тех, кому может быть отказано в получении убежища, и пытается выяснить у Европейского агентства по предоставлению убежища, можно ли предоставлять человеку политическое убежище только на основании его нежелания участвовать в боевых действиях.

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