Медведев поддержал идею об учебнике «Единой России». Главное — чтобы «не было мучительно больно»

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею о создании учебника по истории партии.

Такое пособие должно быть написано «сбалансированно» и так, чтобы «потом не было мучительно больно» за написанное, отметил Медведев.

Информация об истории «Единой России» должна быть изложена максимально подробно, чтобы «не приходилось искать чего-то в других источниках», также подчеркнул он во время встречи с главами региональных комитетов партии. Слова Медведева 16 октября привел РБК.

На этом же съезде Медведев ответил на вопрос, как же все-таки лучше называть новые регионы РФ.