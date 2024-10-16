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Общество Медведев поддержал идею об учебнике «Единой России». Главное — чтобы «не было мучительно больно»

Медведев поддержал идею об учебнике «Единой России». Главное — чтобы «не было мучительно больно»

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14 комментариев

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал идею о создании учебника по истории партии.

Такое пособие должно быть написано «сбалансированно» и так, чтобы «потом не было мучительно больно» за написанное, отметил Медведев.

Информация об истории «Единой России» должна быть изложена максимально подробно, чтобы «не приходилось искать чего-то в других источниках», также подчеркнул он во время встречи с главами региональных комитетов партии. Слова Медведева 16 октября привел РБК.

На этом же съезде Медведев ответил на вопрос, как же все-таки лучше называть новые регионы РФ.

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Дмитрий Медведев Единая Россия
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Комментарии
14
Игорь Протасов
2 часа
История КПСС - версия 2.0 :-)
Слава России!
2 часа
жалкая пародия на Рейх и СССР...
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