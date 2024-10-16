«Главное, что они наши». Медведев рассказал, как лучше всего называть новые территории России

Новые регионы России можно называть «как угодно», в том числе и новыми, и историческими, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с главами региональных комитетов партии. Его слова 16 октября приводит ТАСС.

Медведев подчеркнул, что Москва тоже является «исторической территорией».

«Главное, что это наши территории», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Идею о том, чтобы называть новые территории РФ — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — историческими, выдвинул глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что эти регионы входили в состав Российской империи.

Идею Аксенова поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.