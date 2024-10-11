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Политика Не новые, а исторические. Захарова поддержала идею Аксенова о регионах РФ

Не новые, а исторические. Захарова поддержала идею Аксенова о регионах РФ

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14 комментариев

Директор департамента информации и печати МИД России и его официальный представитель Мария Захарова поддержала идею главы Крыма Сергея Аксенова заменить термин «новые регионы» на «исторические». Она написала об этом у себя в телеграм-канале 11 октября.

Уйти от употребления термина «новые» Аксенов предложил на конференции, посвященной развитию спорта и туризма в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что эти регионы, вошедшие в состав РФ в 2022 году, были частью Российской империи.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года. За в ЛНР проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,1%, в Херсонской — 87,05%, писал РБК.

Международные договоры о присоединении к РФ президент России Владимир Путин подписал 30 сентября.

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Комментарии
16
Заливщик голосовых планок
1 час
И начальство туда перевести всё.
VKuser279092
47 минут
Исторические названия типа Херсонес, Бахчисарай, Гурзуф, и прочие подобные, возникшие задолго до этих двоих, делают их заявления обоюдоострыми. Кстати, в Алупке был памятник Амет-Хану Султану, Крымскому Татарину, Асу воздушных боёв, Герою. Остался?
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