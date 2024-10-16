Бывший глава полиции Петербурга Умнов встретил 60-летие в суде

Экс-начальник ГУ МВД Санкт-Петербурга Сергей Умнов в среду, 16 октября, встретил 60-летие в суде. Кадры из зала заседаний оказались в распоряжении «Фонтанки», на них Умнова в наручниках сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: «Фонтанка.ру»

Генералов МВД из Санкт-Петербурга — Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова — судят за взятки на сумму примерно 60 млн рублей. Они свою вину не признают. Абакумов был заместителем Умнова, а Семенов руководил ГИБДД региона. Их арестовали в июле 2022 года, сперва вменяли злоупотребления полномочиями.

Источник: «Фонтанка.ру»







«Фонтанка» писала, что бывшему главе петербургской полиции вменили роль организатора преступной схемы. Следствие считает, что он, будучи начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, придумал брать взятки под видом пожертвований в «Фонд содействия программы ГУВД».

Деньги давали руководители компаний, арендовавших помещения в отделениях УГИБДД и предоставлявших в 2013–2019 годах платные экспертизы, например сверку госномеров перед постановкой ТС на учет.



Полученные в виде взятки деньги фигуранты якобы тратили на дорогие машины и даже абонементы в фитнес-клубы. Сами предприниматели утверждают, что это были добровольные пожертвования.