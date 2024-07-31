Умнов и еще два петербургских генерала МВД в суде не признали себя коррупционерами

Генералы МВД из Петербурга Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину по уголовному делу о взятке. 31 июля рассматривать его по существу начал Хамовнический суд в Москве.

«Виновным я себя не признаю. Обвинение неконкретно, и мне непонятно, в чем состояла взятка», — цитирует Умнова ТАСС. Примерно с такой же позицией выступили и два других генерала.

Предварительные слушания по делу начались в конце июня, сейчас же суд перешел к судебному следствию. В деле 8 фигурантов.

Умнова, Абакумова и Семенова судят за 11 взяток на сумму примерно 65 миллионов рублей. Как писала «Фонтанка», Умнову вменили роль организатора преступной схемы. По версии следствия он, будучи начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, придумал брать взятки под видом пожертвований в «Фонд содействия программам ГУВД». Деньги давали руководители компаний, арендовавших помещения в отделениях УГИБДД и предоставлявших в 2013–2019 годах платные экспертизы, например, сверку госномеров перед постановкой ТС на учет. Сами предприниматели утверждают, что это были добровольные пожертвования. Абакумов был заместителем Умнова, а Семенов руководил ГИБДД региона. Их арестовали в июле 2022 года и сперва вменяли злоупотребление полномочиями. Полученные в виде взятки деньги фигуранты якобы тратили на дорогие машины и даже абонементы в фитнес-клубы.