В Москве начался суд над Умновым и еще двумя генералами МВД из Петербурга

Хамовнический суд Москвы 21 июня начал рассматривать уголовное дело в отношении генералов петербургского ГУ МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, передает РИА Новости из зала суда.

Фигуранты обвиняются в получении 11 взяток на общую сумму около 65 млн рублей. Подсудимые, которые обвиняются в даче взяток, — петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова, пишет «Коммерсантъ».

Расследование началось в июне 2020 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Предполагалось, что слушания пройдут в Октябрьском райсуде Петербурга, но после вмешательства Генпрокуратуры в целях «объективности рассмотрения итогов расследования» Верховный суд отправил материалы в столичный суд. Фигурантам вменили получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).



Как писала «Фонтанка», бывших помощника министра МВД, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его заместителя Ивана Абакумова, а также начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексея Семенова и полковника Елену Копьеву арестовали в июле 2022 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении пожертвований в Фонд содействия программ ГУВД. Затем им вменили и взятки.



По данным следствия, Умнов организовал схему и привлек коллег из ведомственной комиссии по размещению отделений УГИБДД, занимавшихся регистрацией и учетом транспорта. В октябре 2013 года он, как предполагается, «создал и возглавил организованную группу», чтобы получать взятки под видом пожертвований в НКО «Фонд содействия программам ГУВД» за продление договоров с филиалами коммерческих отделений УГИБДД. Взятки давали, по версии следствия, руководители компаний, арендовавшие помещения в отделениях УГИБДД и предоставлявшие в 2013–2019 годах платные экспертизы, например сверку госномеров перед постановкой ТС на учет. Бизнесмены уверяют, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД», считая, что таким образом вносят лепту в борьбу с преступностью.

Изначально, по некоторым данным, обвинялись 11 человек, но потом в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование некоторых фигурантов было прекращено. Еще один фигурант умер в 2022 году — 72-летний учредитель ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин, бывший начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Обвиняемые в даче взяток, в отличие от обвиняемых в получении, находятся не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Никто из фигурантов вину не признает, пишет «Ъ».