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Политика «Мы с удовольствием уничтожим ее». За два дня более 1,4 млн человек захотели вступить в армию КНДР из-за конфликта с южным соседом

«Мы с удовольствием уничтожим ее». За два дня более 1,4 млн человек захотели вступить в армию КНДР из-за конфликта с южным соседом

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23 комментария

За два дня, 14 и 15 октября, более 1,4 миллиона добровольцев подали заявки на вступление в Народную армию Северной Кореи. Об этом 16 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В пресс-релизе отмечается, что народ КНДР «полон решимости» показать Южной Корее, «что такое настоящая война, что такое град пуль».

В начале 2024 года КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов Ёнпхён и Пэннён. Снаряды тогда упали в морскую буферную зону и не нанесли ущерба.

Очередное обострение отношений между Северной и Южной Кореями произошло после запуска со стороны Сеула дронов в сторону КНДР с агитационными листовками, хотя эту информацию Республика Корея отрицает.

Сейчас Северная Корея наращивает военное присутствие на границе с Кореей. В боевую готовность уже приведены наступательные силы. Также Пхеньян сделал «последнее предупреждение» Сеулу после полетов БПЛА в начале октября этого года.

В 2023 году МИД КНДР делал похожие заявления. Например, в марте ЦТАК сообщило, что на «борьбу с США» записалось 800 тысяч человек, писал Reuters.

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Комментарии
23
iamback
1 час
"Об этом 16 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)." Я бы первому каналу, скорее, поверил )
ДЕД
1 час
Да... Ярчайший пример. Один народ, но... У одних великий лидер и чашка риса, у других демократия и Самсунг.
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