Yonhap: КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Ёнпхён и Пэннён, которые находятся в акватории Желтого моря. Об этом сообщает 5 января агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В военном ведомстве отметили, что зафиксировали артиллерийские обстрелы с мысов Чансан и Дунгсан с 9 до 11 утра.

По данным военных, снаряды упали в морскую буферную зону у фактической морской границы и не причинили ущерба военнослужащим или гражданским лицам. Тем не менее, население Ёнпхён и Пэннён было приказано экстренно эвакуировать, пишет Yonhap.