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    Yonhap: КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

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    Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Ёнпхён и Пэннён, которые находятся в акватории Желтого моря. Об этом сообщает 5 января агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

    В военном ведомстве отметили, что зафиксировали артиллерийские обстрелы с мысов Чансан и Дунгсан с 9 до 11 утра.

    По данным военных, снаряды упали в морскую буферную зону у фактической морской границы и не причинили ущерба военнослужащим или гражданским лицам. Тем не менее, население Ёнпхён и Пэннён было приказано экстренно эвакуировать, пишет Yonhap.

    Официальный представитель Комитета Ли Сон Чжун заявил, что ответственность за кризисную ситуацию лежит на Северной Корее, и настоятельно призвал их «к немедленному прекращению», говорится в сообщении агентства.

    Он также отметил, что Южная Корея отслеживает действия КНДР в сотрудничестве с США. Южнокорейские военные назвали действия Северной Кореи провокацией и предупредили об ответных мерах.

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