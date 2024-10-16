Охотник за золотом уедет в колонию особого режима после налёта на ювелирный в Петербурге

Московский районный суд Петербурга вынес приговор налётчику, озолотившемуся в ювелирном на юге города. Вспоминать, как почти стал миллионером, Алексей Карев будет в колонии особого режима.

О решении суда 16 октября сообщили в прокуратуре Петербурга. Карев признан виновным в грабеже, до особо крупного размера его ущерб не дотянул. Суд установил, что в ноябре прошлого года он вошёл в ювелирный магазин на Звёздной улице, 8, и попросил продемонстрировать планшет с колье. Присматриваться не стал и сбежал, прихватив 15 украшений.