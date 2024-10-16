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Происшествия Охотник за золотом уедет в колонию особого режима после налёта на ювелирный в Петербурге

Охотник за золотом уедет в колонию особого режима после налёта на ювелирный в Петербурге

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2 комментария

Московский районный суд Петербурга вынес приговор налётчику, озолотившемуся в ювелирном на юге города. Вспоминать, как почти стал миллионером, Алексей Карев будет в колонии особого режима.

О решении суда 16 октября сообщили в прокуратуре Петербурга. Карев признан виновным в грабеже, до особо крупного размера его ущерб не дотянул. Суд установил, что в ноябре прошлого года он вошёл в ювелирный магазин на Звёздной улице, 8, и попросил продемонстрировать планшет с колье. Присматриваться не стал и сбежал, прихватив 15 украшений.

«Фонтанка» писала, что похищенное в магазине оценили в 890 тысяч рублей.

Фигуранту назначили 4, 5 года в колонии. Приговор, судя по всему, для него не первый — отбывать срок предстоит в колонии особого режима.

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Комментарии
2
Ak.aleks
17 минут
На СВО, болезный, нешто не просился? Возглавил бы бригаду генералов из проворовавшийся в особо крупных размерах и танковыми клиньями на Лас-Вегас...
triton1977
28 минут
Особо присматриваться у подобных времени нет)
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