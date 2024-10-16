Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в избиении девушки напильником и убийстве двух собак

Колпинский районный суд заключил под стражу 21-летнего Богдана Кореца, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с помощью предмета, применяемого в качестве оружия, и жестоком обращении с домашними животными, сообщает 16 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил свою девушку напильником, а затем убил двух собак, уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как писала « Фонтанка », инцидент произошел в прошлую пятницу в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Молодой человек, предположительно, агрессивно отреагировал на разрыв отношений с девушкой, из-за чего взял напильник и нанес ей не менее трех ударов по голове.

Пока пострадавшая снимала побои, с ним в квартире оставались две собаки, которых он убил, в чем он признался на явке с повинной. Мужчина задушил чихуахуа, а беспородную собаку ударил пару раз напильником по голове, а затем избавился от тела, сбросив его в колодец за 22-й детской горбольницей.