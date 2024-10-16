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Общество Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в избиении девушки напильником и убийстве двух собак

Суд в Петербурге арестовал мужчину, обвиняемого в избиении девушки напильником и убийстве двух собак

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12 комментариев

Колпинский районный суд заключил под стражу 21-летнего Богдана Кореца, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с помощью предмета, применяемого в качестве оружия, и жестоком обращении с домашними животными, сообщает 16 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил свою девушку напильником, а затем убил двух собак, уточняет пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в прошлую пятницу в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. Молодой человек, предположительно, агрессивно отреагировал на разрыв отношений с девушкой, из-за чего взял напильник и нанес ей не менее трех ударов по голове.

Пока пострадавшая снимала побои, с ним в квартире оставались две собаки, которых он убил, в чем он признался на явке с повинной. Мужчина задушил чихуахуа, а беспородную собаку ударил пару раз напильником по голове, а затем избавился от тела, сбросив его в колодец за 22-й детской горбольницей.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в совершении двух преступлений: умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), и жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Его страница в соцсетях пестрит записями о немецкой и советской истории, в одном из постов написано: «На моей странице не уважают ветеранов Белой армии». В профиле девушки же много фотографий с собаками, особенно породы сиба-ину.

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Комментарии
12
-4*
2 часа
Видно же по нему что он психически болен!
гастарбайтер
2 часа
Странно девушки подходят к выбору партнёров... Чтоб высокий был - этого достаточно, что ли?
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