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Происшествия В Колпино мужчина избил напильником свою девушку, а затем убил двух собак

В Колпино мужчина избил напильником свою девушку, а затем убил двух собак

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9 комментариев

В минувшую пятницу в квартире на бульваре Трудящихся, 3, раздались крики — 21-летний житель Колпино напильником избил свою девушку, которая сообщила ему о прекращении отношений, а затем мстительный парень взялся за домашних питомцев. Об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».

Как рассказала пострадавшая полиции, в тот вечер ее партнер не менее трех раз ударил ее напильником. После этого девушка обратилась за помощью к медикам. Ее заявление легло в основу уголовного дела, которое возбудили в отношении молодого человека. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

На этом мужчина не остановился — в квартире оставались две собаки, которые не выжили после скандала. В явке с повинной петербуржец признался, что, выпив, расправился с животными. С его слов, он задушил чихуахуа и выкинул его в мусоропровод, вторую, непородистую, собаку он ударил несколько раз напильником по голове, а затем избавился от тела, сбросив его в колодец за 22-й детской горбольницей. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (п. «д», ч. 2 ст. 245 УК РФ).

В июле этого года общественная организация, занимающаяся помощью животным в Колпино, публиковала его снимок в соцсетях. В посте говорилось, что мужчина якобы имеет проблемы с алкоголем и что он держал двух собак взаперти более двух лет. Жителей пытались предостеречь, чтобы животные не попадали в его руки.

Подозреваемого задержали.

Судя по странице пострадавшей, девушка любит собак, особенно породы сиба-ину. Предположительно, погибший чихуахуа какое-то время украшал ее главную фотографию во «ВКонтакте».

В круг увлечений задержанного вряд ли входят животные. Его страница пестрит записями о немецкой и советской истории. Один из постов гласит: «На моей странице не уважают ветеранов Белой армии».

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Комментарии
10
Entrenador2005
26 минут
Любите девушки простых романтиков, Отважных лётчиков и моряков...
altai597
29 минут
Скот
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