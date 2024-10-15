В Колпино мужчина избил напильником свою девушку, а затем убил двух собак

В минувшую пятницу в квартире на бульваре Трудящихся, 3, раздались крики — 21-летний житель Колпино напильником избил свою девушку, которая сообщила ему о прекращении отношений, а затем мстительный парень взялся за домашних питомцев. Об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».

Как рассказала пострадавшая полиции, в тот вечер ее партнер не менее трех раз ударил ее напильником. После этого девушка обратилась за помощью к медикам. Ее заявление легло в основу уголовного дела, которое возбудили в отношении молодого человека. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

На этом мужчина не остановился — в квартире оставались две собаки, которые не выжили после скандала. В явке с повинной петербуржец признался, что, выпив, расправился с животными. С его слов, он задушил чихуахуа и выкинул его в мусоропровод, вторую, непородистую, собаку он ударил несколько раз напильником по голове, а затем избавился от тела, сбросив его в колодец за 22-й детской горбольницей. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (п. «д», ч. 2 ст. 245 УК РФ).