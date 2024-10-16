Российская зима набирает обороты — уже минус 30

Впервые с начала холодного сезона в России температура воздуха взяла рубеж минус 30 градусов, сообщает 16 октября в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Источник: канал ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса







Рекорд зафиксирован в Усть-Янском улусе Якутии, в посёлке городского типа Депутатский. Там минувшей ночью температура опустилась ровно до минус 30,0 °С.

«Что интересно, даже в Верхоянске было „теплее“ — -29,3 градуса, а в Оймяконе и вовсе „лето“ — 11,6 градуса», — отмечает Леус.