«Наши запасы не бесконечны». В Пентагоне высказались о военной поддержке США для Украины и Израиля

Запасы военной помощи для Украины и Израиля не бесконечны, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга 15 октября.

В Пентагоне подчеркнули, что ведомство столкнулось с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы. Отвечая на вопрос о том, есть ли у США возможность поставлять оружие и Израилю, и Украине, Сабрина Сингх ответила: «Это справедливая оценка — наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля» (цитата по ТАСС).

Тем не менее, в Пентагоне подчеркнули, что США продолжат поддерживать Украину и Израиль. Тем не менее, важной остается и собственная безопасность страны и это нужно учитывать, а также не забывать о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, добавила Сингх.

В Минобороны США заявили, что необходимо развивать сотрудничество с Конгрессом для обеспечения устойчивого снабжения. Задержка почти на шесть месяцев с принятием дополнительного пакета помощи привела к тому, что собственные запасы США не были своевременно пополнены. По словам Сингх, это “создает давление на систему”.

13 октября Пентагон объявил об отправке Израилю противоракетного комплекса THAAD для защиты от атак Ирана.

В конце сентября Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов. По подсчетам агентства Associated Press, с учетом этого пакета США предоставили Украине вооружение на сумму более 56,2 млрд долларов с февраля 2022 года.