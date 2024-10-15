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Общество Суд отпустил из СИЗО еще одну фигурантку дела о торговле детьми в Москве

Суд отпустил из СИЗО еще одну фигурантку дела о торговле детьми в Москве

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1 комментарий

Суд в Москве отпустил еще одну главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве — Наталью Патоку. В середине прошлой недели из-под стражи была отпущена другая фигурантка, Юлия Логинова.

Как пишут РИА Новости 15 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя, заменив Патоке нахождение в СИЗО на запрет определенных действий. Ранее под эту же меру были отпущены многодетная мать Юлия Логинова, суррогатная мать Фируза Усканова и передавшая свою внучку Наталья Душкина.

По версии следствия, Патока открывала приюты для беременных женщин, организовывала роды, обеспечивала едой и медицинскими услугами. Новорожденных забирали у матерей и регистрировали по подложным документам.

На прошлой неделе суд изменил меру для Логиновой — с СИЗО на запрет определенных действий.

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Торговля детьми
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Комментарии
1
Nikolaynik
50 минут
Отлично показывает различие отношений власти к женщинам и мужчинам. Мужчин организаторов не выпустили бы точно. А тут она же женщина.
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