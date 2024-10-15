Суд отпустил из СИЗО еще одну фигурантку дела о торговле детьми в Москве

Суд в Москве отпустил еще одну главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве — Наталью Патоку. В середине прошлой недели из-под стражи была отпущена другая фигурантка, Юлия Логинова.
Как пишут РИА Новости 15 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя, заменив Патоке нахождение в СИЗО на запрет определенных действий. Ранее под эту же меру были отпущены многодетная мать Юлия Логинова, суррогатная мать Фируза Усканова и передавшая свою внучку Наталья Душкина.
По версии следствия, Патока открывала приюты для беременных женщин, организовывала роды, обеспечивала едой и медицинскими услугами. Новорожденных забирали у матерей и регистрировали по подложным документам.
На прошлой неделе суд изменил меру для Логиновой — с СИЗО на запрет определенных действий.
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