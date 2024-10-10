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Общество Суд отпустил из СИЗО главную фигурантку о торговле детьми в Москве

Суд отпустил из СИЗО главную фигурантку о торговле детьми в Москве

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1 комментарий

В Москве из следственного изолятора отпущена многодетная мать Юлия Логинова. Она — главная фигурантка в деле о торговле детьми. Вместо СИЗО ей избрали запрет определенных действий, пишет РИА Новости 10 октября.

Логинова ранее в полном объеме признала вину и начала активно сотрудничать со следствием по делу о пропаже минимум семерых младенцев.

Вместе с Логиновой по делу проходят еще три женщины — Наталья Патока, Наталья Душкина и суррогатная мать Фируза Усканова.

Патока, по версии следствия, открывала приюты для беременных, которые ввиду жизненных обстоятельств не хотели оставлять детей. Им Патока организовывала роды, снабжала едой и предоставляла медуслуги. Новорожденных у матерей забирали и регистрировали по фиктивным документам.

Проверка в отношении Логиновой началась после того, как из медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, которое ему принимать запрещено по болезни. Прокурорская проверка показала, что Логинова воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

Далее следствие начало разбираться, кто у Логиновой родной, а кто — усыновленный, и установило, что женщина после операции в 2010 году не могла иметь детей. Однако, по словам самой фигурантки, некоторые из 15 детей — ее родные. Прокуратура выяснила, что документы, которая Логинова подавала в ЗАГС, содержали заведомо ложные сведения. Появились основания для возбуждения уголовного дела о торговле детьми.

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Комментарии
1
Слава России!
15 минут
это ж сколько она занесла в оркестр за даже не домашний арест, или вписались могущественные геи, взявшие детишек чтобы никто не догадался?
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