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Технологии FT: Израиль реализовывает план по уничтожению жителей Газы голодом

FT: Израиль реализовывает план по уничтожению жителей Газы голодом

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) реализовывает план по уничтожению голодом жителей Газы. Об этом пишет издание Financial Times.

О плане ЦАХАЛ, который якобы носит название «План генералов», сообщают израильские правозащитные организации (Gisha, B'Tselem, PHR-I и Yesh Din). Его главная задача — принудить ХАМАС к сдаче переговорных позиций. Для этого северная часть сектора Газа будет полностью изолирована, а в любой помощи жителям будут отказывать.

В ХАМАС между тем заявили, что «План генералов» уже выполняется с начала октября и преследует своей целью переселение жителей северной части сектора Газа на юг.

Ранее США пригрозили Израилю остановить поставки оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа не изменится.

Операция в секторе Газа началась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных членов ХАМАС на израильскую территорию. Нападение привело к гибели 1,2 тысячи мирных жителей и захвату 250 заложников. Ответная операция Израиля в секторе Газа идет до сих пор. По оценкам ООН, понадобится около 14 лет, чтобы разгрести завалы, образовавшиеся после атак ЦАХАЛ. Там же подсчитали, что под обломками находятся до 10 тысяч неопознанных тел и неразорвавшиеся бомбы.

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Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Сектор Газа Голод План генералов
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Комментарии
1
Igor_SPb
1 минута
Уже много раз писали, что Израиль проводит геноцид. Очередной факт.
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