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Общество 14 лет на расчистку, $1,2 млрд на расходы: в ООН рассказали о завалах в секторе Газа

14 лет на расчистку, $1,2 млрд на расходы: в ООН рассказали о завалах в секторе Газа

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Более 163 тысяч зданий — две трети всех довоенных построек —разрушено в секторе Газа в результате бомбардировок. Расчистка этого мусора, оцениваемого в 42 миллиона тонн, может занять до 14 лет. Об этом стало известно 6 октября из материала Reuters.

Такие данные приводит Организация объединенных наций, в рамках которой создана Рабочая группа по управлению завалами. Общий объем мусора в Газе включает как поврежденные здания, которые все еще стоят, так и разрушенные строения. По данным ООН, объем завалов, скопившийся за год бомбардировок, в 14 раз превышает объем обломков, накопившихся в секторе Газа с 2008 года до начала войны год назад, и более чем в пять раз превышает объем, оставшийся после битвы за Мосул в Ираке в 2016–2017 годах.

Нагроможденный мусор превысил бы Великую пирамиду Гизы — самую большую в Египте — 11 раз. И он растет с каждым днем.

При этом объем завалов — не единственная проблема: 2,3 миллиона тонн мусора могут быть токсичными. За последний год в Газе зафиксировали около миллиона случая развития острых респираторных инфекций. Асбестовая пыль может вызвать рак при вдыхании.

Под обломками находятся до 10 000 неопознанных тел, разлагающиеся и также вызывающие разнообразные заболевания у жителей Газы. Практический разбор завалом может быть осложнен тем, что под руинами лежат неразорвавшиеся бомбы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на Израиль, сопровождавшейся убийствами 1 200 жителей и захватом 250 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения заложников.

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