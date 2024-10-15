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Политика США пригрозили Израилю остановить поставки оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа не изменится

США пригрозили Израилю остановить поставки оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа не изменится

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5 комментариев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили остановить поставки оружия Израилю, если до середины ноября гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится. Об этом 15 октября сообщил 12-й канал телевидения Израиля.

Отмечается, что американские политики отправили письмо с ультиматумом в адрес израильских министров Рона Дермера и Йоава Галанта. США требуют от Израля в течение месяца урегулировать кризис в Газе.

Операция в секторе Газа началась после атаки 7 октября 2023 года вооруженных членов ХАМАС на израильскую территорию. Нападение привело к гибели 1,2 тысячи мирных жителей и захвату 250 заложников. Ответная операция Израиля в секторе Газа идет до сих пор. По оценкам ООН, понадобится около 14 лет, чтобы разгрести завалы, образовавшиеся после атак ЦАХАЛ. Там же подсчитали, что под обломками находятся до 10 тысяч неопознанных тел и неразорвавшиеся бомбы.

В палестинском анклаве также обострилась гуманитарная ситуация — с марта 2024 года туда было направлено меньше всего грузов. Израиль же заявляет, что менее чем за год на территорию сектора Газа было поставлено более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи, пишут РИА Новости.

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США Израиль Сектор Газа
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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
1 час
А можно и в Украине пригрозить? А то у нас дорожает всё излишне быстро..
282203669
1 час
Остановите Землю, я сойду!
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