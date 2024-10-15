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Происшествия В Чечне после взрыва на АЗС арестован водитель автоцистерны со сжиженным газом. Его подозревают в нарушении техники безопасности

В Чечне после взрыва на АЗС арестован водитель автоцистерны со сжиженным газом. Его подозревают в нарушении техники безопасности

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СК РФ по Чеченской Республике задержал водителя автоцистерны со сжиженным газом. Его обвинили в нарушении техники безопасности и отправили в СИЗО, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ 15 октября.

Взрыв на АЗС произошел в Грозном на проспекте Мохаммеда Али днем 12 октября. После этого уцелевшая часть заправки загорелась. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Арестованного водителя автоцистерны подозревают в нарушении техники безопасности. Возгорание, по версии следствия, произошло именно по вине мужчины, незадолго до взрыва приехавшего на АЗС.

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