В Чечне после взрыва на АЗС арестован водитель автоцистерны со сжиженным газом. Его подозревают в нарушении техники безопасности

СК РФ по Чеченской Республике задержал водителя автоцистерны со сжиженным газом. Его обвинили в нарушении техники безопасности и отправили в СИЗО, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ 15 октября.

Взрыв на АЗС произошел в Грозном на проспекте Мохаммеда Али днем 12 октября. После этого уцелевшая часть заправки загорелась. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Арестованного водителя автоцистерны подозревают в нарушении техники безопасности. Возгорание, по версии следствия, произошло именно по вине мужчины, незадолго до взрыва приехавшего на АЗС.