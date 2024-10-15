Взрыв на АЗС в Грозном от первого лица: горящие обломки долетели до пожарных

Источник: МЧС Чеченской Республики / Telegram

Эксклюзивным видео ведомство поделилось в своем Telegram-канале 15 октября. На кадрах видно, как пожарные подъезжают к горящей заправке и начинают тушение, когда происходит взрыв. Обломки, в том числе горящие, долетели и до них, только чудом не задев.

«Пожарные не дрогнули перед лицом опасности и продолжили борьбу с огненной стихией, даже когда горящие осколки после взрыва цистерны с топливом полетели в их сторону», - прокомментировали в ведомстве.

Сам взрыв произошел днем 12 октября. Он и последовавший за ним пожар оставил от заправки одни обгорелые обломки. Погибли четыре человека, в том числе, двое детей. Предварительной причиной случившегося называли несоблюдение техники безопасности при перекачке топлива. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более человек. Уголовное дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.