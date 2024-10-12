МЧС: Во время взрыва в Грозном погибли четверо, двое из них — дети

Двое взрослых и двое детей погибли во время взрыва и последующего за ним пожара на заправке в Грозном. Огонь потушили.
О жертвах сообщает МЧС России. Заправка полностью разрушена, также поврежден угол соседнего дома.
Спасатели потушили пламя, проводится разбор и проливка конструкций.
Возраст погибших пока не называется.
Цистерна с газом взорвалась на заправке в чеченской столице днем 12 октября. Огромный шар огня поднялся на несколько метров.
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