Взрыв на заправке в Грозном произошел при перекачке топлива

Предварительной причиной взрыва на заправочной станции в чеченской столице названо несоблюдение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом 12 октября сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», — цитирует агентство собеседника из оперативных служб региона.

Взрыв был такой силы, что цистерна на большой скорости отлетела на десятки метров. Шар из огня поднялся высоко в воздух. Погибли четыре человека, из них двое дети.