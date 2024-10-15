«Василий Борисович уже дома». Актер и режиссер Ливанов вернулся домой после госпитализации

Советский и российский актер и режиссер Василий Ливанов вернулся домой после госпитализации. 89-летний народный артист чувствует себя хорошо, сообщил его сын, пишет ТАСС во вторник, 15 октября.

«Все хорошо, Василий Борисович уже дома», — сказал Ливанов-младший.

О госпитализации актера стало известно 1 октября. По данным ряда СМИ, Ливанов жаловался на сильную головную боль и нарушение речи за несколько дней до того, как попал в больницу. Народный артист находился в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ имени Склифосовского.

Позже появилась информация, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца, после чего он попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ. Спустя пять дней супруга актера Елена сообщила о том, что муж в сознании, а его состояние стабильное.

Василий Ливанов известен многим по роли Шерлока Холмса в многосерийном фильме режиссера Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Также он озвучивал Карлсона в мультфильмах «Малыш и Карлсон», Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке и Удава в «38 попугаях». Актер и режиссер имеет почетные звания «Народный артист РСФСР», «Заслуженный артист РСФСР». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета и медалью «Памяти героев Отечества».