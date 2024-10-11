РБК: актёр Василий Ливанов находится в сознании

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в сознании в неврологической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом супруга актера Елена рассказала РБК. Состояние Ливанова стабильное.

Ливанова госпитализировали 1 октября. Как писал ряд телеграм-каналов — с подозрением на инсульт, однако семья 89-летнего актера РБК эти сообщения опровергла.

Два дня спустя в НИИ сообщили РБК, что состояние Ливанова остаётся по-прежнему тяжелым.

5 октября появилась информация, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца, после чего он попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ.