РБК: в институте Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии актера Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации неврологического отделения, его состояние оценивается как тяжелое, 5 октября пишет РБК со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

5 октября в телеграм-каналах появилась информация, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца, после чего он попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.