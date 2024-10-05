РБК: в институте Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии актера Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации неврологического отделения, его состояние оценивается как тяжелое, 5 октября пишет РБК со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
5 октября в телеграм-каналах появилась информация, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца, после чего он попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.
Супруга актера Елена Ливанова, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию, заявила, что ее муж «комментарии по поводу своего здоровья не хочет пока давать».
Ливанова госпитализировали 1 октября. Как писал ряд телеграм-каналов — с подозрением на инсульт, однако семья 89-летнего актера РБК эти сообщения опровергла.
Два дня спустя в НИИ сообщили РБК, что состояние Ливанова остаётся по-прежнему тяжелым. Актеру усилии терапию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, писали в СМИ.
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