Водитель «Ауди» по встречной уходил от полиции в Пушкине. Остановить его смогли только выстрелы

Петербуржец навеселе соревновался в скорости с полицией в Пушкинском районе города, пока не раздались выстрелы. Главк 15 октября показал погоню глазами сидевших в служебном автомобиле.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чёрная Audi Q7 привлекла внимание Госавтоинспекции в минувшее воскресенье, 13 октября, незадолго до пяти часов утра. Неоднократные требования остановиться водитель проигнорировал и начал опасно набирать скорость.

В попытке оторваться от погони лихач петлял и выезжал на встречную. Предупредительные выстрелы в воздух его не впечатлили. Остановить кроссовер удалось на Казанской дороге после прицельной стрельбы по колёсам.

Из салона полицейские достали 50-летнего местного жителя. Судя по всему, храбрости ему придал алкоголь. Мужчину увезли в отдел, где он получил протоколы за невыполнение требования полиции об остановке (12.25 КоАП), езду по встречной полосе (12.15 КоАП) и нетрезвое вождение (12.8 КоАП).

В главке уточнили, что пострадавших в результате применения табельного оружия нет. Проверка продолжается.