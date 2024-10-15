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Происшествия Водитель «Ауди» по встречной уходил от полиции в Пушкине. Остановить его смогли только выстрелы

Водитель «Ауди» по встречной уходил от полиции в Пушкине. Остановить его смогли только выстрелы

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8 комментариев

Петербуржец навеселе соревновался в скорости с полицией в Пушкинском районе города, пока не раздались выстрелы. Главк 15 октября показал погоню глазами сидевших в служебном автомобиле.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чёрная Audi Q7 привлекла внимание Госавтоинспекции в минувшее воскресенье, 13 октября, незадолго до пяти часов утра. Неоднократные требования остановиться водитель проигнорировал и начал опасно набирать скорость.

В попытке оторваться от погони лихач петлял и выезжал на встречную. Предупредительные выстрелы в воздух его не впечатлили. Остановить кроссовер удалось на Казанской дороге после прицельной стрельбы по колёсам.

Из салона полицейские достали 50-летнего местного жителя. Судя по всему, храбрости ему придал алкоголь. Мужчину увезли в отдел, где он получил протоколы за невыполнение требования полиции об остановке (12.25 КоАП), езду по встречной полосе (12.15 КоАП) и нетрезвое вождение (12.8 КоАП).

В главке уточнили, что пострадавших в результате применения табельного оружия нет. Проверка продолжается.

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Погоня Стрельба Нетрезвый водитель Нарушения ПДД Полицейская погоня
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Комментарии
8
Карабас Барабас
1 час
За такие вещи надо не в отдел везти а в СИЗО, на два месяца как за пост или ценник, пусть протрезвеет пока "проверку" будут проводить.
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
даже повороты показывает)
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