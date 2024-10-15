Мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* (признан иноагентом), заочно осужденный за фейки о российской армии, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает 15 октября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый Мунтян П. А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — сказано в документах.

В апреле 2023 года Минюст включил мультипликатора в реестр иностранных агентов, пояснив, что тот выступал против СВО и распространял информацию иноагентов. В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил ему 8 лет колонии общего режима за пост в телеграм-канале о событиях в Буче. За прошедшее время его не раз штрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента и за дискредитацию армии России.

Анимационный сериал Mr. Freeman выходил в интернете с 2009 года и набирал миллионы просмотров. Сейчас канал продолжает обновляться, но нерегулярно.

*признан иностранным агентом.