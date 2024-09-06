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    Автора «Mr. Freeman» Павла Мунтяна* приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

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    Автора анимационного сериала «Mr. Freeman» и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна* заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Об этом 6 сентября сообщила столичная прокуратура.

    Как сказано в пресс-релизе, «46-летний деятель анимационного кино» признан виновным по п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, совершенное по мотивам политической ненависти.

    В отношении Мунтяна, который находится в международном розыске, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему также на 3 года запрещено заниматься администрированием сайтов и соцсетей.

    *Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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