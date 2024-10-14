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Бизнес Общество Производители продуктов питания предупредили ретейлеров о новом повышении цен

Производители продуктов питания предупредили ретейлеров о новом повышении цен

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6 комментариев

Производители продуктов питания предупредили ретейлеров о повышении цен в октябре-ноябре 2024 года. Об этом говорится в письмах предприятий, направленных в адрес торговых сетей, с которыми «Фонтанка» ознакомилась 14 октября.

В частности об изменении стоимости продукции сообщили производители молочной продукции («Нева милк», «Галактика», «Виола»), мяса («Черкизово», «Мираторг», хлеба («Коломенский»), кондитерских изделий («КДВ Групп»), подсолнечного масла («Юг Руси»), наборов для быстрого приготовления («ТДКБГ»), кормов для животных («Марс»).

Некоторые из них отмечают, что несмотря на недавние корректировки прайс-листов, вынуждены пересматривать условия снова, поскольку сырье дорожает, а производственные издержки растут. Среди общих причин подорожания можно выделить рост стоимости обслуживания производственных линий и доставки запасных частей для оборудования, дефицит производственных кадров и связанный с ним рост ФОТ, удорожание логистики и аренды, повышение стоимости кредитов вследствие увеличения ключевой ставки.

Среди специфических причин представители молочной отрасли называют возникший на рынке дефицит жиров, из-за которого закупочные цены на сливочное масло с начала года подскочили на 55%.

О том, из-за чего еще дорожают продукты и когда изменение цен дойдет до розницы, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
6
VKuser1708951
13 минут
А ЦБ нам рассказывал, что рост кредитной ставки снижает цены. А тут пишут, что повышает. Кто-то соврал? )))
274573038
15 минут
ЕЩЕ РАЗ?ОПЯТЬ?Только сегодня 2 часа назад повышали-Фонтанка писала?!Я так не успеваю день зарабатывать на еду как у вас ценники меняются?!
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