Трое несовершеннолетних руферов отправились в отдел полиции после покорения арки Главного штаба

Трое несовершеннолетних руферов забрались на арку Генерального штаба на Дворцовой площади днем 13 октября. Двое из них отделались предостережением, а самый старший получил два административных штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 октября.

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О том, что на крыше здания находятся люди, рассказал очевидец. Подростков 13, 14 и 16 лет сразу забрали в отдел полиции. Со всеми поговорил инспектор по делам несовершеннолетних.

«В отношении старшего подростка были составлены административные протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.17 (нарушение пропускного режима охраняемого объекта) КоАП РФ», – сообщает пресс-служба петербургской полиции.

Затем сотрудники-правоохранители передали подростков матерям и отцам, которым объявили официальное предостережение.

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