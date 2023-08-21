На крыше, но не на высоте. Четверых хулиганов сняли с кровли Российской национальной библиотеки

Сотрудники вневедомственной охраны по тревоге были вызваны к зданию Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

В 10:20 утра к библиотеке подъехали сразу два наряда охраны. Тревогу поднял сотрудник Росгвардии, стоявший на посту при входе. На крыше библиотеки он заметил четверых мужчин.



Через несколько минут с кровли здания РНБ сняли всю компанию. По предварительным данным, «руферы» оказались совсем не подростками. Мужчинам от 31 до 35 лет. Кроме возраста, объединяло их то, что в столь ранний час все они были пьяны. Что во многом объясняет тягу к экстремальным развлечениям.

