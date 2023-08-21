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    На крыше, но не на высоте. Четверых хулиганов сняли с кровли Российской национальной библиотеки

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    Сотрудники вневедомственной охраны по тревоге были вызваны к зданию Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

    В 10:20 утра к библиотеке подъехали сразу два наряда охраны. Тревогу поднял сотрудник Росгвардии, стоявший на посту при входе. На крыше библиотеки он заметил четверых мужчин.

    Через несколько минут с кровли здания РНБ сняли всю компанию. По предварительным данным, «руферы» оказались совсем не подростками. Мужчинам от 31 до 35 лет. Кроме возраста, объединяло их то, что в столь ранний час все они были пьяны. Что во многом объясняет тягу к экстремальным развлечениям.

    Задержанных за нарушение пропускного режима охраняемого объекта доставили в 78-й отдел полиции.

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    РуферыРНБФонтанкаРосгвардия
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