Мишустин рассказал о росте ВВП России на 4,2% за последние 8 месяцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте российского ВВП на 4,2 % за восемь месяцев 2024 года. Сделать это удалось несмотря на «беспрецедентные вызовы», приводит слова Мишустина РИА Новости с форума «Сделано в России» 14 октября.

Премьер также спрогнозировал рост доли ВВП БРИКС до 38 % к 2028 году. При этом доля стран G7 будет снижаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превысил долю «большой семерки», и показатели продолжают расти. Если в 1992 году доля G7 составляла 45,5 % мирового ВВП, то в 2022-м снизилась до 30,5 %. В 2028 году ВВП «большой семерки» ожидается на уровне 27,9 %, отметил глава государства.

В БРИКС сегодня входят десять стран. Помимо Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые и создали объединение, в него входят Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Возможность вступления в БРИКС рассматривает и Сербия как альтернативу ЕС.