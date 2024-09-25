Путин: вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает показатели G7

Вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю стран «большой семерки» и продолжает расти. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам экспорта, трансляция которого проводилась на официальной странице Кремля.

Путин отметил, что в 1992 году доля стран G7 составляла 45,5 % мирового ВВП, а в 2022 году снизилась до 30,5 %. По прогнозам, в 2028 году доля «большой семерки» опустится до 27,9 %. В свою очередь, у стран БРИКС в 1992 году доля в мировом ВВП была 16,7 %, в 2022-м — 31,4 %. Ожидается, что в 2028 году она достигнет 33,8 %, рассказал Путин.

«И тенденция сохраняется. Она никуда не денется. Это объективные процессы, не связанные с текущей конъюнктурой, даже с конфликтами, в том числе на известном направлении», — сказал президент России.

Кроме того, Путин рассказал, что в России «в определенной мере» удалось решить проблему с расчетами отечественных компаний за экспорт и импорт товаров с зарубежными странами. «Стало сложнее как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортный товар. В определенной мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40 %», — рассказал глава государства.

Президент России заявил, что с 2021-го по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза, до 39 %, за импорт — еще на 2 %, до 30 %. Ранее Путин говорил, что на дружественные России страны приходятся три четверти товарооборота страны.