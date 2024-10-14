Российский суд заочно приговорил украинскую телеведущую к 8 годам колонии

Украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима. Об этом 14 октября сообщает прокуратура Москвы.

Басманный районный суд Москвы признал 40-летнюю гражданку Украины виновной в публичном возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по национальному признаку (по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Состав усмотрели в ее интервью одному из зарубежных каналов и видео ее авторской программы на YouTube, где телеведущая выступила с речью, «выражающей и формирующей презрительное и враждебное отношение к русским».

Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой. Соколова объявлена в международный розыск, и ей заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавляют в ведомстве. Помимо лишения свободы, суд на три года запретил телеведущей заниматься администрированием интернет-сайтов. Приговор в законную силу пока не вступил.

Соколова ведет программу «Рандеву» на «5 канале» и несколько проектов на YouTube. В августе 2022 года председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело в связи с ее высказываниями на телевидении. Как писал СК, Соколова озвучила в эфире «позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку». В августа 2023 года МВД России объявило телеведущую в розыск.