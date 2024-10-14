WP: спасатели уехали из зоны урагана «Хелен» из-за «вооруженных ополченцев»

Сотрудники служб экстренного реагирования, устраняющие последствия прошедшего в США урагана «Хелен», спешно покинули районы пребывания. Причиной такого решения стали предупреждения об угрозе «вооруженных ополченцев».

Как сообщает The Washington Post 14 октября со ссылкой на письмо, отправленное в федеральные агентства, инцидент произошел два дня назад в Северной Каролине. Во время работ по восстановлению пострадавших территорий спасатели получили письмо. Лесная служба США рекомендовала им срочно эвакуироваться из-за обнаружения вооруженных ополченцев на двух грузовиках. Сообщалось, что они «охотятся» на сотрудников, при этом точное число людей с оружием не называлось.

Спасатели «переместились в безопасную зону». На следующие день, 13 октября, они вернулись на и продолжили работу.

Ураган четвертой категории «Хелен» обрушился на район Биг-Бенд во Флориде в конце сентября, скорость ветра достигала 225 км/ч. Погиб 191 человек, еще больше людей пропали без вести. Штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида почти полностью остались без электричества, связи и водопровода. В городах разрушена инфраструктура. Сотни дорог закрыты, что усложняет доставку товаров первой необходимости и продуктов питания. «Фонтанка» показывала последствия урагана с земли, воды и из космоса.