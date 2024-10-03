В США более 190 человек погибло из-за урагана «Хелен»

Ураган «Хелен», обрушившийся на США на прошлой неделе, унес жизни 191 человека. Еще больше людей пропали без вести, пишет CNN в четверг, 3 октября.

Штаты Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия и Флорида почти полностью остались без электричества, связи и водопровода. В городах разрушена инфраструктура. Сотни дорог закрыты, что усложняет доставку товаров первой необходимости и продуктов питания.

Источник: ABC News / YouTube

Как пишет Associated Press, разрушения, вызванные ураганом «Хелен», вывели климатическую проблему на первый план президентской кампании. Ураган уже стал главной темой дебатов вице-президентов Штатов. Также накануне президент США Джо Байден облетел пострадавшие от стихии районы, заявив, что «никто больше не может отрицать влияние климатического кризиса».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что «Хелен», будучи опасным ураганом четвёртой категории, обрушилась на район Биг-Бенд во Флориде поздно вечером в четверг, скорость ветра достигала 225 км/ч. В пятницу ураган ослаб до тропического шторма, скорость ветра снизилась до 110 км/ч.