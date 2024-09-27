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Происшествия Страшная «Хелен» принесла в США наводнения и пожары, есть жертвы. Вид с земли, воды и из космоса

Страшная «Хелен» принесла в США наводнения и пожары, есть жертвы. Вид с земли, воды и из космоса

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«Хелен», будучи опасным ураганом четвёртой категории, обрушилась на район Биг-Бенд во Флориде поздно вечером в четверг, скорость достигала 225 км/ч. В пятницу, 27 сентября, «Хелен» продвинулась вглубь суши, начала терять силу и превратилась в ураган первой категории. По предварительным данным, погибли три человека. Двое в округе Уилер, штат Джорджия, и один во Флориде из-за падения дорожного знака на автомобиль, сообщает CBS New. Без электричества остались 2 миллиона человек в четырёх штатах: (во Флориде — 1,3 миллиона, а также в Джорджии, Южной и Северной Каролине, пишет ABC.

Затоплено множество дорог и домов. Местами выпало до 50 см осадков. Несколько аэропортов закрыты, а авиакомпании отменили в четверг около 1,3 тысячи рейсов. Более 70 тысяч человек покинули свои дома. Ночью 27 сентября полиция сообщила, что на побережье Мексиканского залива во Флориде спасены 65 человек, в Атланте - 25 человек.

Местами начались пожары.

Как выглядит «Хелен» из космоса, мы можем увидеть благодаря камерам пролетавший там МКС.

В пятницу ураган ослаб до тропического шторма, скорость ветра снизилась до 110 км/ч.

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SwampWolf
3 минуты
несчастные люди, кошмар😥
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