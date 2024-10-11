«Мы нападем на Санкт-Петербург». ВС Польши рассказали, куда ударят в первую очередь при конфликте с Россией

Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что после окончания конфликта на Украине Россия якобы может напасть на Эстонию, Латвию, Литву, а также Польшу. Он добавил, что такая вероятность увеличится, если Беларусь полностью войдет в Союзное государство. Об этом сообщает немецкое издание Bild 11 октября.

На конференции Defending Baltics в Вильнюсе военные из стран Прибалтики обсудили возможность ответа на потенциальное вторжение со стороны России после завершения конфликта на Украине.

Начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак подчеркнул, что если Россия выиграет в конфликте на Украине, то у нее появятся дивизии в трех точках: во Львове, в Бресте и в Гродно. Несмотря на это, если российские войска войдут в Литву, это приведет к ответной контратаке, подчеркивает Анджейчак.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — утверждает начальник Генерального штаба Польши.

Раймунд Анджейчак заявил, что страны Прибалтики должны показать России, что нападение на них приведет к серьезным последствиям. По его мнению, это позволит остановить «агрессию Кремля».

По этой причине Польша уже закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров на случай нападения России. Командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас указал на важность ответа на внешнюю атаку сразу, не дожидаясь решений НАТО.

Ранее Литва установила инженерные барьеры, именуемые «зубы дракона», на мостах, ведущих в Калининградскую область. Помимо этого, была протянута колючая проволока с режущими лезвиями. Как объясняет министр обороны Литвы, такие преграды при необходимости позволят замедлить продвижение вражеской техники, что даст возможность уничтожить её огнём. Ранее другая прибалтийская страна выставила «зубы дракона» на границе с Россией. В июле противотанковые заграждения заметили в Латвии.