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Общество Политика Литва установила «зубы дракона» на мостах, ведущих в Россию

Литва установила «зубы дракона» на мостах, ведущих в Россию

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6 комментариев

Литва установила инженерные барьеры, именуемые «зубы дракона», на мостах, ведущих в Калининградскую область. Об этом в среду, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра обороны страны.

Минобороны Литвы установило инженерные «зубы дракона» на мостах, проложенных над рекой Неман и ведущих в Россию. Глава ведомства Лауринас Касчюнас заявил, что также была протянута колючая проволока с режущими лезвиями. Помимо этого, в течение следующих двух месяцев установят мобильные металлические стержни.

Как объясняет министр обороны Литвы, такие преграды при необходимости позволят замедлить продвижение вражеской техники, что даст возможность уничтожить её огнём. К сегодняшнему дню таким образом укреплены мост Королевы Луизы и мост в районе Дубков.

Ранее Литва установила «зубы дракона» у моста в городе Панемуне, соединяющего страну с Россией. При этом средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего Литву с Калининградской областью РФ, включают в себя не только бетонные пирамидки, но также мины и ежи. В оборонном ведомстве пояснили, что данная мера является «средством предосторожности» и послужит обеспечению более эффективной обороны.

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Комментарии
6
А13579
21 минута
А как же заборостроение?
282768225
10 минут
Кто их цеппелины теперь кушать будет!???
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