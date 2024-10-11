Гендиректора швейной фабрики арестовали по делу о взятках при госзаказе для Минобороны РФ

235-й гарнизонный военный суд арестовал генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Его подозревают в даче взятки в размере 4 миллионов рублей экс-начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику, сообщает пресс-служба СК России в пятницу, 11 октября.

По версии следствия, в 2017 году Свистунов передал Демчику 4 миллиона рублей для привлечения Княгинской швейной фабрики в качестве исполнителя госконтракта. Общая сумма госконтракта составила 574 миллионов рублей.

В отношении Свистунова возбудили уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы до 12 лет.

В августе этого был арестован Владимир Демчик. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, экс-начальнику вещевого управления грозит до 15 лет колонии. Сообщалось, что Владимир Демчик числится заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которое принадлежит группе компаний «Чайковский текстиль».