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Происшествия Юношам, что избили мужчину и оставили умирать у пруда в Петербурге, вынесли приговор

Юношам, что избили мужчину и оставили умирать у пруда в Петербурге, вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор двум молодым людям, которые до смерти избили своего взрослого собутыльника. Младший в тот же день успел побить еще одного человека, но с ним удалось помириться.

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5 комментариев

Произошло все 1 октября 2023 года, между часом и тремя часами ночи, рассказали 10 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Восемнадцатилетний Уулу Махмуд и его семнадцатилетний на тот момент приятель Егор отдыхали и пили у пруда на улице Костюшко в компании 42-летнего мужчины. В какой-то момент у них произошел конфликт, Махмуд схватил старшего за одежду, повалил на землю и вместе с младшим приятелем стал его избивать. Били руками и ногами по голове, телу, рукам, ногам. Два дня спустя мужчина умер в своей квартире от тупой травмы головы.

Фигуранты вину не признали. Московский районный суд признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего (по части 4 статьи 111 УК РФ). Младшему дали 5 лет колонии строгого режима, старшему - 4,5 года.

В то же время у того же пруда Егор успел поучаствовать еще в одной драке. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он по малозначительному поводу повалил на землю другого потерпевшего, после чего стал давить ему руками на глаза, бить по голове и телу. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), но производство по нему суд прекратил в связи с примирением сторон.

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Комментарии
5
Карабас Барабас
25 минут
Нормально так... убийство в составе группы - пятерка, ценник в магазине - семь. Справедливость так и прёт.
Слава России!
30 минут
забили насмерть, пятёрка, надеюсь следующий будет если не сам прокурор и судья, то дорогие им люди.
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