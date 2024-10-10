Юношам, что избили мужчину и оставили умирать у пруда в Петербурге, вынесли приговор

Произошло все 1 октября 2023 года, между часом и тремя часами ночи, рассказали 10 октября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Восемнадцатилетний Уулу Махмуд и его семнадцатилетний на тот момент приятель Егор отдыхали и пили у пруда на улице Костюшко в компании 42-летнего мужчины. В какой-то момент у них произошел конфликт, Махмуд схватил старшего за одежду, повалил на землю и вместе с младшим приятелем стал его избивать. Били руками и ногами по голове, телу, рукам, ногам. Два дня спустя мужчина умер в своей квартире от тупой травмы головы.

Фигуранты вину не признали. Московский районный суд признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего (по части 4 статьи 111 УК РФ). Младшему дали 5 лет колонии строгого режима, старшему - 4,5 года.

В то же время у того же пруда Егор успел поучаствовать еще в одной драке. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он по малозначительному поводу повалил на землю другого потерпевшего, после чего стал давить ему руками на глаза, бить по голове и телу. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), но производство по нему суд прекратил в связи с примирением сторон.