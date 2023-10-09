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    После гибели петербуржца на Костюшко арестованы двое юных. Мужчину оставили умирать у пруда

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    Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести юношам, бросившим избитого мужчину у водоёма на улице Костюшко в Петербурге. Одному из них в камере придется отмечать своё 18-летие.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 9 октября, Московский райсуд арестовал 18-летнего Уулу Мухмуда и его несовершеннолетнего приятеля Егора. Обоим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности.

    По версии следствия, ночью 1 октября они отдыхали на берегу пруда на улице Костюшко в компании 42-летнего местного жителя, пили алкоголь и дрались так, что через два дня их взрослого товарища в квартире поблизости нашла мёртвым его сестра. Он умер в результате травмы головы и кровоизлияния.

    Ещё через два дня молодых людей задержали полицейские. Младший работает кассиром, старший родом из Киргизии, официального заработка в Петербурге не имеет.

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