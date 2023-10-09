После гибели петербуржца на Костюшко арестованы двое юных. Мужчину оставили умирать у пруда

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести юношам, бросившим избитого мужчину у водоёма на улице Костюшко в Петербурге. Одному из них в камере придется отмечать своё 18-летие.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 9 октября, Московский райсуд арестовал 18-летнего Уулу Мухмуда и его несовершеннолетнего приятеля Егора. Обоим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности.

По версии следствия, ночью 1 октября они отдыхали на берегу пруда на улице Костюшко в компании 42-летнего местного жителя, пили алкоголь и дрались так, что через два дня их взрослого товарища в квартире поблизости нашла мёртвым его сестра. Он умер в результате травмы головы и кровоизлияния.