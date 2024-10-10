В России критически не хватает крематориев и кладбищ

Острая нехватка благоустроенных кладбищ и крематориев наблюдается в нашей стране. Об этом в интервью «Парламентской газете», опубликованном 10 октября, рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Особенно мало крематориев. По словам Разворотневой, сейчас они есть только в 27 городах, и люди вынуждены специально приезжать туда из других городов и населенных пунктов. По числу крематориев на душу населения Россия занимает одно из последних мест в мире. На пять миллионов россиян приходится всего один крематорий, тогда как в Японии один на 79 тысяч человек, в США один на 159 тысяч, в Великобритании один на 242 тысячи.

«В крупных городах — в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70 процентов погребений осуществляется именно в них», — отметила Разворотнева.

Есть сложности с похоронами домашних животных. По закону закапывать их можно только в специально отведенных местах, которых очень мало. Также мало и специальных крематориев.

По словам Разворотневой, действующее законодательство от 1996 года не отвечает современным запросам. В частности, сейчас заниматься погребением могут только муниципальные организации.

«То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», — отметила парламентарий.

Проблему, по ее мнению, могло бы решить разрешение строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства, то есть с привлечением коммерческого капитала.

«Мы подготовили соответствующий законопроект, он отправлен экспертному сообществу для обсуждения и детального анализа. Это сложная процедура. Нужно получить предварительное согласие коллег, потом отзыв правительства», — подчеркнула Светлана Разворотнева.